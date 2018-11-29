Ребёнок, замёрзший на дороге в Ниспоренах: реакция отца и односельчан (ВИДЕО)

По данным полиции, 29-летняя женщина всю ночь находилась в гостях у соседей, где распивала спиртные напитки. Около 4-х часов утра мать взяла ребенка, которому исполнился год и два месяца, и вышла купить ещё одну бутылку вина. По всей видимости, женщина заснула, а когда проснулась, заметила, что малыш пропал. Женщина обратилась в полицию, а затем пошла искать ребёнка вместе со своей сестрой. Вскоре ребёнок был найден на просёлочной дороге без признаков жизни.

Отец ребёнка, Георге Кондря, говорит, что был на работе, когда всё произошло.

Жена позвонила утром и сказала, что ребёнок умер, и я вернулся домой. Я всё ещё не могу прийти в себя после случившегося. Это был мой единственный ребёнок, – говорит отец.

По словам соседей, они знали о том, что женщина злоупотребляет спиртным, но никто и подумать не мог, что это может поставить под угрозу жизнь ребёнка, пишет unimedia.info. Как утверждают односельчане, горе-мать часто оставляла маленького ребёнка со своей сестрой или с детьми во дворе.

Мать была выпивохой, о ребёнке заботилась плохо. Нигде не работала, ходила по селу за стаканом вина, – рассказывают соседи.

По словам начальника Управления социальной помощи Ниспорень Ксении Аксенте, женщина выпивала нерегулярно. К ней часто приходил с проверками социальный работник, однако дома всё было в порядке.

У женщины есть ещё один ребёнок, 10-летний мальчик. По словам сотрудников правоохранительных органов, ей грозит тюремное заключение на 4 года.