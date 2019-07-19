Ребёнок, выпавший из окна в Бендерах, скончался в больнице

Ребёнок, выпавший из окна в Бендерах, скончался в больнице

Трагедия произошла в семье жителей Бендер. Их 4-летний ребёнок, который несколько дней назад выпал из окна третьего этажа, скончался в больнице.

17 июля мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на третьем этаже, пишет unica.md. По словам местных правоохранителей, окно было открытым, а москитная сетка не выдержала вес ребёнка, в результате чего и произошла трагедия.

Мальчика доставили в больницу в состоянии комы. К сожалению, от полученных серьёзных травм ребёнок вскоре скончался.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md