Ребёнок, выпавший из окна в Бендерах, скончался в больнице

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Трагедия произошла в семье жителей Бендер. Их 4-летний ребёнок, который несколько дней назад выпал из окна третьего этажа, скончался в больнице.

17 июля мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на третьем этаже, пишет unica.md. По словам местных правоохранителей, окно было открытым, а москитная сетка не выдержала вес ребёнка, в результате чего и произошла трагедия.

Мальчика доставили в больницу в состоянии комы. К сожалению, от полученных серьёзных травм ребёнок вскоре скончался.