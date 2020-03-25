Шутки ради: ребенок сообщил в полицию о бомбе, его родителям грозит штраф

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24 марта в службу 112 поступил анонимный звонок о якобы заложенном взрывном устройстве в Апелляционной палате Кишинёва. Специализированные службы оперативно эвакуировали сотрудников и оцепили зону, но никаких подозрительных предметов в здании не обнаружили.

Вскоре удалось установить личность звонившего. Им оказался 10-летний ребёнок, уроженец Леовского района. Несовершеннолетний признал свою вину и рассказал, что просто хотел пошутить.

За проступок сына придётся ответить его родителям. Им грозит штраф в размере от 450 до 900 леев или неоплачиваемые общественные работы от 40 до 60 часов.

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