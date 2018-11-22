Ребёнка ударило током во время игры на электрической подстанции: пострадавший получил сильнейшие ожоги

Опасная игра на электрической подстанции в Криково завершилась тем, что 9-летний ребёнок получил ожоги 2, 3 и 4 степени на поверхности лица, шеи, рук и колен.

Инцидент произошёл в прошлом месяце, когда трое детей залезли на электрическую подстанцию в Криково, сообщает пресс-служба Gas Natural Fenosa. Одного из детей, 9-летнего мальчика, ударило током, из-за чего он потерял равновесие и упал, зацепившись при этом ногой за элемент конструкции и повиснув вниз головой на расстоянии от земли в 4 метра.

Услышав детские крики, случайный прохожий прибежал на место происшествия и увидел, что мальчик с сильнейшими ожогами уже падает. Мужчина быстро среагировал и поймал падающего ребёнка за секунду до трагедии. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, которая госпитализировала ребёнка в Республиканскую детскую клиническую больницу им. Е. Коцаги.

В связи с этим Red Union Fenosa призывает жителей страны строго соблюдать правила безопасности при нахождении вблизи электроустановок, а также настоятельно рекомендует родителям следить за детьми и не позволять им играть в местах, представляющих опасность.