Ребёнка, пострадавшего в ДТП в Кирсово, перевезли в столичную больницу: малыш в тяжёлом состоянии

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Полуторагодовалого ребенка, серьезно пострадавшего в аварии у села Кирсово, перевели в больницу Кишинева. Эту информацию подтвердила директор комратской районной больницы Нина Райлян.

По ее словам, дочь водителя автомобиля Audi, находившаяся в салоне машины вместе с родителями, получила серьезные травмы, передаёт gagauzinfo.md.

– Ее состояние оценивалось как тяжелое. Сейчас она в сознании. Ребенок переведен на лечение в Центр матери и ребенка в Кишиневе, – сказала Райлян.

Напомним, авария случилась на въезде в село Кирсово. Там водитель автомобиля марки Audi не успел затормозить перед временным светофором, установленном на ремонтируемом участке трассы. В результате машина столкнулась с двумя другими автомобилями, стоящими на дороге. Травмы получили 25-летняя женщина и ее полуторагодовалый ребенок.