7-летний мальчик, ставший гостем передачи “O seară perfectă”, которую с недавних пор ведет Анишоара Логин, уверен, что именно ее бывший муж, Дорин Киртоакэ, украл “много денег” в Молдове.

Об этом Дани Гонца заявил в ответ на вопрос ведущей, слышал ли он что-то о краже миллиарда, и кто, как он думает, причастен к этому.

– Я не знаю, но раньше по новостям слышал, что Дорин Киртоакэ очень много украл, – сказал ребенок, насмешив ведущую. Забавный момент попал на видео.