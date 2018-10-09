Ребенок получил серьезные травмы в ДТП в Бендерах

Две иномарки столкнулись на пересечении улиц Комсомольской и Суворова.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, выезжая на перекрёсток, 65-летний водитель Nissan не выполнил требование знака «Уступите дорогу» и врезался в Ford, двигавшийся по «главной». Нарушитель ПДД не пострадал. Следовавшая в салоне его авто 64-летняя пассажирка получила телесные повреждения в виде ушиба грудной клетки.

В то же время 37-летний водитель Ford проходит амбулаторное лечение. Медики диагностировали у него травму головы и ушибы. Больше всех пострадал 10-летний пассажир данного транспортного средства. Ребёнок госпитализирован в реанимационное отделение городского центра матери и ребёнка с травмой головы и переломом костей носа.

Оба автомобиля помещены на штрафплощадку. Обстоятельства ДТП выясняются.