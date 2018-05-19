Реальные организаторы, спонсоры, бюджет, “сочувствующие”: Цырдя о марше Fără Frică

Инициатором марша ЛГБТ в Кишиневе является организация Genderdoc-M, но реальные его организаторы – послы США в РМ Джеймс Петит, Великобритании – Люси Джойс, Швеции – Сигне Бургсталлер, а также представитель посольства Нидерландов в РМ с резиденцией в Румынии.

Об этом заявил депутат от Партии социалистов, политический эксперт Богдан Цырдя. Так, он рассказал, что спонсорами Genderdoc-M, согласно отчету за 2016 год, являются Sigrid Rausing Trust – € 50.339 , Civil Rights Defenders- € 45.825, Фонд Сороса- € 125.694, PAS- € 4545, TGEU- € 9826, RFSL – € 32 104, FEM- € 10 080, ARTICLE 19- € 12 682. Общий же бюджет за 2016 составляет € 291 095 (5 821 900 леев).

– Бюджет кампании Fără Frică – € 38 623,00 (857.546,80 MDL). Разрешение на проведение марша выдала примэрия столицы, подконтрольная Демпартии. Секретарь МПЦ Вадим Кейбаш официально обратился к городским властям с просьбой не выдавать обществу “Гендер-Док-М” разрешение на прохождение маршем через несколько кварталов по улице Букурешть в центре столицы Молдовы. Получил отказ. Защищают марш «реформированный МВД» и лично Г.Кавкалюк. В 2016 году МВД получил 57 млн евро от ЕС на проведение «глубокой реформы». Среди задач реформы: «Полицейских постараются научить быть вежливыми и корректными, их также ждут всевозможные тренинги и тактические учения». Медийное сопровождение: Newsmaker, TV8, Jurnal TV, PRO TV, sic.md, locals.md и тд. Эти структуры финансируются National Endowment for Democracy, European Endowment for Democracy , фонд Soros. Их задача освещать марш, жестко нападать на несогласных, – отметил Цырдя.

Напомним, марш ЛГБТ-сообщества Fără Frică, состоявшийся сегодня, 19 мая в Кишиневе, полностью нарушил нормальную жизнь города, причинив массу неудобств тысячам жителей столицы и вызвав бурю негодования.