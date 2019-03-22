Реальные дела и конкретные планы: социалисты рассказали о достижениях и инициативах на благо кишиневцев (ВИДЕО)

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Депутаты Партии социалистов, избранные по одномандатным округам №28, 29 и 31, Адриан Лебединский (Рышкановка-Центр), Григорий Новак (Рышкановка-Чеканы) и Влад Батрынча (Рышкановка-Старая Почта) провели сегодня пресс-конференцию, на которой в очередной раз поблагодарили граждан за оказанную им поддержку на выборах и рассказали о том, что им уже удалось сделать для жителей Рышкановки, и что предстоит.

– Мы – не та команда, которая появляется перед выборами, а та команда, которая ежедневно находится и будет находиться рядом с людьми, и мы сделаем все возможное для того, чтобы жизнь в секторе Рышкановка была на нормальном, цивилизованном уровне, чтобы граждане чувствовали себя защищенными, чтобы на Рышкановке появились и работали те программы, которые позволят людям ощущать себя жителями города, а не жителями села с коммунальной инфраструктурой, – сказал депутат ПСРМ Влад Батрынча.

Он, в частности, напомнил, что, благодаря целевым программам ПСРМ, во дворах жилых домов этого сектора было установлено более 35 детских и более 20 фитнес-площадок, 12 беседок и более 100 скамеек, проведено более 20 субботников, высажено более 4000 деревьев. Кроме того, было полностью восстановлено освещение в двух парках Рышкановки. В 4 дворах сектора было капитально отремонтировано асфальтовое покрытие, а еще в 12 – залатали ямы. Решены и конкретные проблемы с общественным транспортом: в частности, в результате обращений граждан маршруты автобуса №19 и 26 были пополнены 6 и 8 новыми единицами транспорта соответственно, а маршрут №5 – 10 единицами. Приобретение новых автобусов, по инициативе социалистов, позволило спасти Городской автобусный парк от закрытия.

Новый троллейбус

По словам Влада Батрынчи, в ближайшие полгода социалисты планируют установить на Рышкановке еще 11 детских и 17 фитнес-площадок, а также более 130 скамеек. В маршрут автобуса №19 социалисты хотят включить улицы Флорилор и Димо. Также социалисты намерены добиться открытия нового троллейбусного маршрута, который свяжет Рышкановку с центром столицы, а именно, с улицами Колумна и Василе Александри до ПВНС, чтобы граждане смогли добраться до Центрального рынка, так как жители этого сектора остались без единственного рынка, который был на Рышкановке. Представители ПСРМ намерены активно решать и проблемы ЖКХ, в частности, пересмотреть Закон о кондоминиуме. А уже завтра, начиная с 09.00, в Рышкановском парке по инициативе ПСРМ состоится акция по его благоустройству.

Создание Общественного совета Рышкановки

Есть у социалистов и долгосрочный план развития сектора. Он, например, включает создание Общественного совета Рышкановки, в который войдут специалисты.

– Вместе мы разработаем проект зонального градостроительного плана Рышкановки, который будет предложен Муниципальному совету для утверждения. План предусматривает запрет точечной застройки и законодательную защиту и внутридворовых территорий и зеленых насаждений от рейдерских захватов строительной мафии, – отметил он.

Конкретные решения

Депутат Адриан Лебединский, в свою очередь, рассказал о проблемах своего округа и тех решениях, которые предлагают для них социалисты. В частности, он обратил внимание на проблемы в исторической части города в районе улицы Албишоара: вместо детского садика – строительный комплекс, на Петриканах практически нет транспорта, а поликлиника есть только на Старой почте. Социалисты подключились к решению насущных проблем округа: добились выделения автобуса и маршрутки в этом направлении, работают для открытия детского сада.

– За последний год удалось почистить озеро Албишоара. Благодаря этому все прилегающие дома не заливает водой. Возле озера планируем разбить парк. Работам с примэрией, чтобы еще больше углубить озеро и вывести воду с прилегающей территории. Удалось запланировать средства на очистку реки Бык, – сказал избранник.

Депутат Григорий Новак обратил внимание на преемственность деятельности социалистов. Он отметил, что в территориальных организациях ПСРМ будут продолжена практика приемов граждан как депутатами, так и муниципальными советниками. Гражданам будут предоставляться также юридические консультации.