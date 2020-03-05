Реализация социальных проектов, стабильное правительство и взвешенная внешняя политика – приоритеты ПСРМ для партнёрства в интересах граждан (ВИДЕО)

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Прошла первая встреча рабочих групп ПСРМ-ДПМ, посвящённая установлению политического партнёрства в интересах граждан Республики Молдова. После встречи депутаты от ПСРМ выступили с заявлением для прессы.

В частности, как рассказал исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча, ПСРМ предложила демократам, чтобы в основу возможных договоренностей легло то же соглашение, что ранее социалисты подписали с блоком «ACUM».

То соглашение было взвешенным, и оно может быть функциональным вне зависимости от того, какие партии его подписали. Важно, чтобы соблюдалось то, что там написано, – сказал он.

Батрынча также подтвердил сказанное почётным председателем ДПМ Дмитрием Дьяковым, что на встрече не шла речь о том, как будут поделены министерства. Что касается внешней политики, социалисты предложили, чтобы она оставалась взвешенной и предполагала сотрудничество со всеми, но в интересах нашей страны.

Представители ПСРМ также в очередной раз подчеркнули, что инициировали переговоры для того, чтобы обеспечить эффективную работу правительства и внедрение всех социальных и других важных программ и проектов. Если достигнуть договорённости не удастся, ПСРМ, как самая крупная и самая организованная партия, готова к досрочным выборам и высоко оценивает свои шансы на победу.

Стоит отметить, что дискуссии между формированиями продолжатся в ближайшие дни.