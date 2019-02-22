Реалити по-молдавски: в квартире Кишинёва была организована студия, где девушки устраивали платный видеочат (ВИДЕО)

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Три молодых человека в возрасте 26, 28 и 29 лет из Кишинёва и Тирасполя, члены преступной группировки, привлекаются к уголовной ответственности за сутенёрство. В отношении двух из них был применён предварительный арест на 30 дней, а третий находится пока на свободе.

Как сообщает пресс-служба полиции, в ходе расследования было установлено, что подозреваемые создали сеть, через которую девушки предоставляли платные секс-услуги в режиме онлайн посредством одной из социальных сетей. «Бизнесмены» взяли в аренду квартиру в Кишинёве, оснащённую веб-камерами и компьютерной техникой, в которой девушки оказывали виртуальные интимные услуги. С потенциальными моделями подозреваемые знакомились на просторах социальных сетей, а позже убеждали их работать в качестве моделей видеочатов в импровизированной студии.

За выполненную работу подозреваемые отдавали девушкам 50% от общего дохода. Остальную часть денег члены группировки распределяли между собой. Правоохранители установили личности трёх девушек в возрасте от 18 до 28 лет, которые исполняли роль моделей в видеочатах около 2-х месяцев.

В результате предпринятых мер двое подозреваемых были задержаны на прошлой неделе в квартире Кишинёва, где девушки предоставляли свои услуги. В результате обысков были обнаружены веб-камеры, техника, штативы, одежда, которую девушки надевали перед началом видеочатов, а также другие предметы, доказывающие вину обвиняемых.

По факту сутенёрства было возбуждено уголовное дело. Если вина подозреваемых будет доказана, то им грозит от 4 до 7 лет лишения свободы.

Стоит отметить, что в течение 2018 года полиция зарегистрировала 39 случаев сутенёрства.