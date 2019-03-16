Реакция спасателей помогла предотвратить пожар на Дубоссарской ГЭС (ФОТО)

Реакция спасателей помогла предотвратить пожар на Дубоссарской ГЭС (ФОТО)

На Дубоссарской ГЭС удалось предотвратить пожар. Огонь мог перекинуться на место хранения горючих материалов, если бы не своевременные действия милиционера, находящегося на охране гидросооружения. Мужчина сообщил о возгорании в ста метрах от границ поста.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, 14 марта сержант милиции заметил гражданина пенсионного возраста, который поджёг листву на своём участке. Из-за сильных порывов ветра пламя быстро приблизилось к месту хранения горючих материалов на территории Дубоссарской ГЭС. Площадь возгорания составила 3 гектара.

В считанные минуты на место происшествия прибыл наряд вневедомственной охраны и пожарные. Через 20 минут сотрудники аварийно-спасательного подразделения полностью ликвидировали возгорание.

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