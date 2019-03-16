Реакция спасателей помогла предотвратить пожар на Дубоссарской ГЭС (ФОТО)

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На Дубоссарской ГЭС удалось предотвратить пожар. Огонь мог перекинуться на место хранения горючих материалов, если бы не своевременные действия милиционера, находящегося на охране гидросооружения. Мужчина сообщил о возгорании в ста метрах от границ поста.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, 14 марта сержант милиции заметил гражданина пенсионного возраста, который поджёг листву на своём участке. Из-за сильных порывов ветра пламя быстро приблизилось к месту хранения горючих материалов на территории Дубоссарской ГЭС. Площадь возгорания составила 3 гектара.

В считанные минуты на место происшествия прибыл наряд вневедомственной охраны и пожарные. Через 20 минут сотрудники аварийно-спасательного подразделения полностью ликвидировали возгорание.