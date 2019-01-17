Реакция примэрии на дыру в асфальте: За эту работу ответственность несут «Апэ-канал» и «Термоэлектрика» (ФОТО)

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Муниципалитет заявил, что предприятия АО «Апэ-канал Кишинёв» и АО «Термоэлектрика», которые заключают контракты с экономическими агентами по восстановлению сетей, несут прямую ответственность за качество выполненных работ, а, следовательно, за создавшуюся ситуацию с провалом асфальта в центре столицы.

Ранее мы сообщали, что на пересечении улиц Сфатул Цэрий и Ал. Щусева, на проезжей части, в результате провала асфальта образовалась огромная дыра. Примечательно, что кусок проезжей части был повреждён прямо у канализационного люка, а судя по фотографиям этот участок, вероятнее всего, ремонтировался после вмешательства поставщика воды.

В связи с данной ситуацией примэрия отметила, что Главное управление общественного транспорта и путей сообщения завершает проект, который будет предусматривать санкционирование экономических агентов за некачественное проведение работ по восстановлению дорожной поверхности после ремонта инженерных сетей.

АО «Апэ-канал Кишинёв» в свою очередь обещает, что повреждённый участок дороги будет отремонтирован уже к концу сегодняшнего дня, а потребители будут обратно подключены к водоснабжению. Речь идёт о жителях улицы М. Когылничану (в периметре А. Пушкина и Сфатул Цэрий), а также Сфатул Цэрий (в периметре А. Матеевич и 31 августа), которые остались без воды в результате аварии.

Как сообщает пресс-служба АО «Апэ-канал Кишинёв», по данным специалистов, авария произошла в связи с износом водопровода, установленного ещё в 1983 году. А из-за сильного прорыва и утечки воды последовал и провал асфальта. На время проведения работ данный участок дороги был перекрыт.