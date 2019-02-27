Реакция НАБПП на протест фермеров в Кагуле: ветеринары не могут выдать сертификаты на это мясо

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Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов прокомментировало вчерашний протест в Кагуле, в ходе которого экономические агенты обложили здание УБПП сырым мясом.

Напомним, что фермеры устроили бойкот в здании Территориального управления безопасности пищевых продуктов в Кагуле и принесли свинину, которую им не удалось реализовать из-за отсутствия ветеринарных сертификатов. По мнению фермеров, чиновники намеренно затягивают процесс выдачи сертификатов.

По словам представителей НАБПП, в связи с неблагоприятной ситуацией в стране, связанной с африканской чумой свиней, национальное законодательство в санитарно-ветеринарной области предусматривает, что всё свиное мясо, предназначенное для реализации, должно пройти через авторизованную бойню. Весь технологический процесс убоя свиней выполняется в несколько этапов, включая предварительное охлаждение туш и хранение его в охлаждённом виде – обязательное условие, обеспечивающее безопасность пищевых продуктов.

– Учитывая эти условия, ветеринар бойни не имел права выдать санитарно-ветеринарный сертификат на мясо, которое не прошло полный технологический процесс, что вызвало недовольство у экономических агентов, – говорится в сообщении НАБПП.

Кроме этого, по данным пресс-службы ведомства, вчера руководство Территориального управления безопасности пищевых продуктов в Кагуле организовало встречу с предпринимателями в области убоя и сбыта свинины, в ходе которой они были проинформированы о положениях законодательства и санитарно-ветеринарных требованиях к убою и продаже мяса.