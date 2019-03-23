Реакция Додона на гол, забитый Молдовой в ворота Франции, попала на видео

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Как и обещал, президент Молдовы Игорь Додон вместе с сыновьями болел сегодня за сборную Молдовы на стадионе “Зимбру”. Реакция главы государства в момент, когда молдавский футболист Владимир Амброс забил гол в ворота Франции, попала на видео. Фрагмент показал в своем эфире французский телеканал.

Стоит отметить, что накануне Додон пожелал молдавской сборной забить хотя бы один мяч в ворота чемпионов мира, с которыми сегодня сыграла наша команда, отмечая, что это станет настоящим подарком для всех жителей нашей страны. Первый и единственный гол в игре молдаване забили на 89 минуте.

Позже Игорь Додон прокомментировал исторический гол на своей странице в соцсети.

– Момент гордости для всего молдавского народа, когда наши ребята забили гол в ворота чемпиона мира по футболу! – написал он, прикрепив видеозапись.

Матч завершился со счетом 1:4 в пользу французов.