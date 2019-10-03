Разыскивался за кражи властями Австрии: молдаванина-нарушителя задержали на румынской таможне

Разыскивался за кражи властями Австрии: молдаванина-нарушителя задержали на румынской таможне

Сотрудники пограничной полиции в пункте пропуска “Оанча” задержали и передали в руки компетентных органов мужчину, на имя которого австрийскими властями был выдан ордер на арест за совершение преступлений против собственности.

Утром 2 октября на КПП “Оанча-Яссы” был задержан 29-летний мужчина с двойным гражданством: Молдовы и Румынии. В ходе пограничного контроля, пишет echipa.md, выяснилось, что на имя мужчины австрийскими властями был выдан ордер на арест за ряд совершённых преступлений против собственности.

Гражданин был передан в руки правоохранителей. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md