Разыскивался за кражи властями Австрии: молдаванина-нарушителя задержали на румынской таможне

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Сотрудники пограничной полиции в пункте пропуска “Оанча” задержали и передали в руки компетентных органов мужчину, на имя которого австрийскими властями был выдан ордер на арест за совершение преступлений против собственности.

Утром 2 октября на КПП “Оанча-Яссы” был задержан 29-летний мужчина с двойным гражданством: Молдовы и Румынии. В ходе пограничного контроля, пишет echipa.md, выяснилось, что на имя мужчины австрийскими властями был выдан ордер на арест за ряд совершённых преступлений против собственности.

Гражданин был передан в руки правоохранителей. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.