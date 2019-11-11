Разыскиваемый за убийство молдаванин напал с ножом на пограничника в Одесской области (ФОТО)

Разыскиваемый за убийство молдаванин напал с ножом на пограничника в Одесской области (ФОТО)

Жители села Домница Подольского района Одесской области сообщили стражам границы Украины о подозрительном мужчине. Правоохранители обнаружили его в 800 метрах от границы.

Как сообщает Пограничная служба Украины, после того, как пограничник попросил мужчину предъявить документы, последний накинулся на него с ножом. К счастью, правоохранителю удалось обезоружить и задержать злоумышленника.

Позже выяснилось, что нападавшим является гражданин Молдовы. Ранее он незаконно пересёк молдо-украинскую границу, пытаясь избежать уголовной ответственности. Его разыскивают за совершение убийства в Рыбнице.

Гражданин Молдовы был задержан. Теперь ему грозит уголовное наказание не только за убийство, но и за незаконное пересечение границы и нападение на сотрудника правоохранительных органов.

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