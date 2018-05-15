Разыскиваемый властями Германии трейлер обнаружили на молдавской границе

Разыскиваемый властями Германии трейлер обнаружили на молдавской границе

Гражданин Молдовы позаимствовал трейлер для транспортировки вещей в страну, но на граница обнаружилось, что он разыскивается Интерполом.

Нарушение было выявлено утром сегодня, 15 мая 2018 года, на КПП “Леушены”, когда автомобиль проходил стандартный контроль на въезде в Республику Молдова. Выяснилось, что трейлер марки Coch, зарегистрированный в Германии, числится в угоне.

Транспортным средством управлял 35-летний житель Кишинева. При допросе он не смог объяснить данный факт, заявив, что трейлер принадлежит его приятелю, а им взят на время для личного пользования.

Трейлер был задержан на территории КПП Леушень до выяснения всех обстоятельств.

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