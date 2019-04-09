Разыскиваемый полицией за совершение более 70 преступлений 17-летний парень был задержан (ФОТО)

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Несовершеннолетний, которого объявили в розыск за совершение более 70-и правонарушений, был задержан. Полицейские вышли на его след после того, как минувшей ночью он совершил ещё 2 кражи в селе Суворовка Фалештского района.

Как сообщает пресс-служба полиции, 17-летний парень был задержан сегодня, 9 апреля, в границах коммуны Помпа Фалештского района. Примечательно, что несовершеннолетний действовал с двумя сообщниками, которые также сбежали из Центра временного размещения детей Оргеевского района. При личном обыске подозреваемых полицейские обнаружили некоторые вещи, в том числе оружие. Все обстоятельства устанавливаются.

Напомним, что с 5 апреля парень разыскивался Инспекторатом полиции Оргеева за угон транспортного средства. Несовершеннолетний проживал в ​​Центре временного размещения детей в Оргеевском районе, куда был помещён после того, как остался без попечения родителей. Из учреждения парень несколько раз сбегал.

Его подозревают в совершении преступлений против собственности, в том числе: в попытке угона транспортного средства, угоне транспортного средства, кражах и попытках краж из домов, церквей и магазинов. В случае доказанной вины, подозреваемому грозит тюремный срок от 2 до 5 лет.