Разыскиваемый молдавскими властями за незаконный оборот наркотиков приднестровец попался правоохранителям России

Мужчина трижды привлекался к административной ответственности на территории Санкт-Петербурга, но был арестован только при попытке въехать в Финляндию.

В Ленинградской области на пункте пропуска «Брусничное» задержали 26-летнего уроженца Приднестровья, который был объявлен в розыск молдавскими властями по подозрению в торговле наркотиками. Инцидент произошёл утром 7 октября, когда паспортный контроль проходил 26-летний приднестровец, который пытался въехать в Финляндию. Молодого человека задержали как числящегося в международном розыске.

Согласно базе данных, в мае этого года полиция города Резина объявила подозреваемого в розыск. Мужчина обвиняется в незаконном обороте наркотических средств. Ему заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Молодого человека передали в прокуратуру Выборга для оформления экстрадиции.

Стоит отметить, что несмотря на международный розыск, приднестровец получил временную регистрацию в городе Сертолово Всеволожского района Ленинградской области. Более того, мужчина трижды привлекался к административной ответственности на территории Петербурга – за нарушение правил перевозки грузов, за нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами или аварийной сигнализацией, а также за нарушение правил применения ремней безопасности. Однако установить факт нахождения в розыске смогли только пограничники.