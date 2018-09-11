Разыскиваемый Интерполом за изнасилование молдаванин задержан украинскими пограничниками

32-летний гражданин нашей страны явился для пересечения молдо-украинской границы на КПП “Карабуцены” накануне, 10 сентября.

Как сообщили в Госпогранслужбе Украины, при прохождении стандартного контроля в отношении мужчины сработала база данных Интерпола. Молдаванин был задержан, а киевское отделение Интерпола позже подтвердило, что тот находится в розыске.

Было установлено, что мужчина был объявлен в розыск властями Молдовы в 2017 году по подозрению в изнасиловании. Чтобы уйти от ответственности за совершенное, он год прятался в Украине, а теперь, видимо, полагая, что про него забыли, решил вернуться домой. Тем не менее, теперь ему придется предстать перед судом.