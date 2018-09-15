Разыскиваемый Интерполом молдаванин задержан на украинской границе

Мужчина, которого в Молдове с апреля текущего года разыскивают за разбой, был обнаружен в Mercedes накануне вечером на границе соседней страны в пункте пропуска «Выступовичи».

Как сообщили в Госпогранслужбе Украины, во время оформления на въезд в Украину в отношении 26-летнего гражданина Молдовы сработала база данных Интерпола.

Кроме того, пограничники Харьковского и Белгород-Днестровского отрядов за прошедшие сутки обнаружили в пунктах пропуска «Гоптовка» и «Староказачье» две иномарки, которые находились в международном розыске. Автомобили Mercedes и Renault 2016 и 2001 года выпуска были похищены с территории Украины и Молдовы соответственно.

Задержанного молдаванина и транспортные средства болгарской и немецкой регистрации в установленном порядке переданы представителям Нацполиции.