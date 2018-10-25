Разыскиваемый Интерполом автомобиль и фальшивые документы: двое молдаван-нарушителей попались на границе (ФОТО)

Сегодня утром Пограничная полиция сообщила о двух инцидентах, в которых были замешаны граждане Молдовы, возвращающиеся на родину.

Так, согласно полученной информации, в первом из них речь идёт о 58-летнем молдаванине, который проходил контроль на КПП Леушень. Мужчина был за рулём грузовика, на платформе которого находились 8 машин. Во время тщательного контроля пограничники выяснили, что на один из автомобилей марки Toyota RAV-4 был введен информационный запрос итальянскими властями, отмеченный в базе Интерпола. Водитель грузовика сообщил, что не знает ничего о выявленном нарушении и объяснил, что получил поручение от шефа доставить груз до места назначения, предоставив ему соответствующие документы, пишет curentul.md.

Второй инцидент был зарегистрирован также на КПП Леушень, когда контроль проходил автомобиль марки Mercedes Benz S320 с номерными знаками Ирландии, за рулём которого находился 28-летний гражданин Молдовы. После того, как мужчина предъявил необходимые для прохождения границы документы, было обнаружено, что документ о техосмотре транспортного средства содержит признаки фальсификации. Это было подтверждено и с помощью спецоборудования. Водитель заявил, что ничего не знает о данной проблеме.

Обе транспортные единицы были конфискованы и помещены на штраф-стоянку КПП Леушень. Следственные органы выясняют все обстоятельства дел.