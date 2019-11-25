Разыскиваемого за насилие молдаванина арестовали в Италии

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43-летнего уроженца Хынчешт арестовали в итальянском городе Виченца по обвинению в сексуальном насилии над несовершеннолетней и в подстрекательстве к самоубийству. Мужчина, на имя которого был выдан ордер на арест, находился в международном розыске.

Сотрудники правоохранительных органов провели задержание прямо в гостиничном номере, где жил подозреваемый, после чего его доставили в полицейский участок, а затем перевели в тюрьму. Там молдаванин будет оставаться до тех пор, пока его дело не рассмотрит апелляционный суд Венеции, пишет tv8.md со ссылкой на итальянскую прессу.

Задержанному предстоит экстрадиция в Молдову. За содеянное ему грозит 20 лет тюремного заключения.