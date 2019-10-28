Разыскиваемого за кражу молдаванина поймали на границе с Финляндией

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Гражданина Молдовы, который находился в розыске, задержали правоохранители на границе с Финляндией.

Подозреваемому в краже уроженцу Молдовы не позволили сбежать в Евросоюз. Согласно полученной информации, 23-летнего мужчину задержали 27 октября пограничники на МАПП «Брусничное» при попытке выехать в Финляндию, передаёт konkretno.ru.

В Молдове против молодого человека в январе 2019 года было возбуждено уголовное дело по факту кражи с проникновением. В августе его объявили в розыск.

О задержании подозреваемого было сообщено в прокуратуру города Выборга.