Разыскиваемого Интерполом по подозрению в сутенерстве молдаванина задержали в Украине

19-летний молодой человек попался в руки правоохранителей украинским пограничникам в Житомирской области сегодня, 7 мая.

Молодой человек был задержан во время оформления рейсового автобуса сообщением «Санкт-Петербург – Кишинев» в пункте пропуска «Выступовичи». В отношении него сработала база данных Интерпола.

Как выяснилось, юношу разыскивают на родине по подозрению в сутенерстве, сообщил УНИАН со ссылкой на пресс-службу Житомирского отряда Северного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

После задержания молодой человек был передан сотрудникам Национальной полиции Украины.