Разыскиваемого Интерполом по подозрению в сутенерстве молдаванина задержали в Украине

19-летний молодой человек попался в руки правоохранителей украинским пограничникам в Житомирской области сегодня, 7 мая.
Молодой человек был задержан во время оформления рейсового автобуса сообщением «Санкт-Петербург – Кишинев» в пункте пропуска «Выступовичи». В отношении него сработала база данных Интерпола.
Как выяснилось, юношу разыскивают на родине по подозрению в сутенерстве, сообщил УНИАН со ссылкой на пресс-службу Житомирского отряда Северного регионального управления Госпогранслужбы Украины.
После задержания молодой человек был передан сотрудникам Национальной полиции Украины.
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