Разыскиваемого Интерполом по подозрению в сутенерстве молдаванина задержали в Украине

Разыскиваемого Интерполом по подозрению в сутенерстве молдаванина задержали в Украине

19-летний молодой человек попался в руки правоохранителей украинским пограничникам в Житомирской области сегодня, 7 мая.

Молодой человек был задержан во время оформления рейсового автобуса сообщением «Санкт-Петербург – Кишинев» в пункте пропуска «Выступовичи». В отношении него сработала база данных Интерпола.

Как выяснилось, юношу разыскивают на родине по подозрению в сутенерстве, сообщил УНИАН со ссылкой на пресс-службу Житомирского отряда Северного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

После задержания молодой человек был передан сотрудникам Национальной полиции Украины.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md