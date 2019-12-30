Разыскиваемого Интерполом молдаванина задержали на украинской границе

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29 декабря в украинском пункте пропуска “Бачевск” пограничники задержали гражданина Молдовы, которого разыскивает Интерпол.

Во время осуществления пограничного контроля граждан, въезжавших на Украину на микроавтобусе “Mercedes-Benz”, в отношении одного из пассажиров – гражданина Молдовы – произошло срабатывание базы данных Интерпола. В дальнейшем правоохранителями было установлено, что данное лицо разыскивается правоохранительными органами Молдовы по подозрению в совершении мошенничества, пишет dancor.sumy.ua.

41-летний молдаванин задержан. После проведения процессуальных действий в установленном порядке он был передан компетентным органам.