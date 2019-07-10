Разыскиваемая за торговлю детьми женщина спустя год выдала себя при попытке передать в тюрьму посылку для мужа

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Полиция задержала 35-летюю уроженку Оргеева, которая в 2018 году была приговорена к 17 годам лишения свободы за торговлю детьми.

Подозреваемая была объявлена в розыск Национальным центром по торговле людьми в 2017 году по подозрению в торговле детьми с целью коммерческой сексуальной эксплуатации. Преступление она совершала вместе с мужем. В марте 2018 года супруги были приговорены к лишению свободы – мужчина получил 20 лет тюремного заключения с отбыванием наказания в пенитенциаре №9 в муниципии Кишинёв, а женщина не явилась на заседание суда.

По данным пресс-службы Генерального инспектората полиции, задержать женщину удалось только сейчас, спустя год с лишним. Она была замечена у пенитенциара №9, куда пришла, чтобы передать супругу посылку.

В ходе уголовного преследования было установлено, что в период с 2016 по 2017 год супруги вербовали девочек из социально-уязвимых семей и заставляли их заниматься проституцией. В отношении задержанной было возбуждено ещё три уголовных дела по факту торговли людьми, в рамках которых были идентифицированы ещё 5 жертв в возрасте от 22 до 28 лет. Женщине грозит лишение свободы на срок до 15 лет.