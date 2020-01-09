Разыскиваемая в Рыбнице девочка находится в Одессе: её отец связался с милицией

Разыскиваемая в Рыбнице девочка находится в Одессе: её отец связался с милицией

Ранее разыскиваемая 7-летняя Николь Швец найдена. В данный момент она с отцом находится в Одессе.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, бывший муж связался с мамой девочки и сотрудниками милиции и сообщил о местонахождении ребенка.

Напомним, что 30 декабря в Рыбницкий ОВД обратилась женщина с заявлением о пропаже ребёнка – Николь Швец Валерьевны 05.09.2012 года рождения. Последний раз её видели с отцом. По словам матери пропавшей, с отцом дочери они в разводе, он приезжал регулярно из Одессы, где проживает в настоящее время, виделся с девочкой. Так было и в этот раз. Отец приехал, направился с дочкой в местное кафе. Когда к назначенному времени за Николь пришла мама, мужчина воспользовался моментом и тайком увёл девочку.

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