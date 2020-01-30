Разыскиваемая с конца лета бендерчанка нашлась: всё это время она гостила у знакомых

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В Бендерах была объявлена в розыск Бессонова Алёна Олеговна. Её местонахождение было неизвестно c 22 августа 2019 года.

Оперативники обнаружили 33-летнюю бендерчанку в квартире одного из её знакомых 29 января, пишет mvdpmr.org. Всё это время женщина проживала у малознакомых граждан. Она злоупотребляла спиртными напитками и вела асоциальный образ жизни.

Свой уход из дома женщина объяснила натянутыми отношениями с родными, которые запрещали ей пить и вести разгульный образ жизни. Обстоятельства инцидента устанавливаются.