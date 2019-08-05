Разыскиваемая несовершеннолетняя из Бендер нашлась: девушка гостила у подруги

Разыскиваемая несовершеннолетняя из Бендер нашлась: девушка гостила у подруги

УВД г. Бендеры была объявлена в розыск несовершеннолетняя Екатерина Юрьевна Баева. Вечером 1 августа девушка сбежала из лагеря “Днестровские зори”.

Инспекторы по делам несовершеннолетних принялись за поиски. Были ориентированы территориальные органы внутренних дел. Беглянку правоохранители обнаружили в г. Слободзея у подруги, пишет mvdpmr.org. Розыск прекращён.

Екатерина Баева временно помещена в Республиканский учебно-воспитательный комплекс им. А.С. Макаренко. Оттуда её направят по месту учёбы в ГОУ “Парканская средняя общеобразовательная школа-интернат”.

 

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