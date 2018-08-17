Разворот ситуации: разыскиваемый якобы за кражу из банкомата кишиневец на самом деле честно вернул найденное (ВИДЕО)

Житель столицы был шокирован, узнав, что его ищет полиция Кишинева.

Так, мужчина рассказал, что около месяца назад вместе с супругой и детьми проходил мимо банкомата в секторе Рышкановка и заметил, что из него торчат 150 евро. Его ребенок извлек деньги и отдал отцу, который же связался с банком по этому поводу, пишет protv.md.

В банке, по словам мужчины, сказали вернуть деньги на следующий день, так как к тому времени все отделения уже были закрыты. Он так и сделал, и вернул деньги, а вчера внезапно обнаружил, что его разыскивают как преступника.

Мужчина пошел в полицию, чтобы все прояснить. Там же находился и человек, чьи деньги были потеряны. Вместе они отправились в банк, где подтвердили, что деньги им были возвращены.

Потерявший же деньги мужчина рассказал, что в тот злополучный день он посредством данного банкомата совершил процедуру зачисления денег на счет приятеля и ушел. Однако по некой причине, вероятнее всего из-за технического сбоя, деньги вернулись обратно из аппарата, а сам мужчина уже ушел, не заметив этого.

После того как выяснилось, что ориентировка на “вора” не соответствует действительности, она была удалена с сайта полиции Кишинева. В правоохранительных органах отметили, что инициировали розыск на основании заявления лишившегося денег человека, и что банк должен был известить полицию об инциденте.