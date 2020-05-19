“Развод” за решёткой: сотни доверчивых граждан попались на удочку изобретательных осуждённых

0

Сотрудники полиции задокументировали деятельность трёх ОПГ, членами которых являлись отбывавшие наказание граждане. Совместно с недавно освободившимися из тюрем сообщниками они создавали профили в социальных сетях, после чего отправляли ложные электронные сообщения, вымогая у жертв суммы от 3 000 леев до 1 500 евро.

Под разными предлогами мошенники вынуждали жертв перевести деньги на банковские карты третьих лиц. Согласно другой схеме, злоумышленники связывались с людьми, которые размещали объявления о продаже товаров на рекламных площадках, а также в социальных сетях, и запрашивали у них данные банковских карт для фиктивной оплаты товара.

Деньги обманутых граждан поступали на счета сообщников, находящихся на свободе. За совершённые правонарушения подозреваемым грозит тюремное заключение от 3 до 15 лет.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.