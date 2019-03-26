“Развод” оформлен: блок “Акум” распался на две фракции

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Как и предсказывали многие политологи, электоральный блок “Акум”, в состав которого вошли партии “Действие и солидарность” и “Достоинство и правда”, распался на две парламентских фракции данных политформирований. Об этом представители блока заявили в рамках пресс-конференции.

При этом был зачитан документ, который гласит, что блок, якобы, остается единым в парламенте. Впрочем, что помешало Майе Санду и Андрею Нэстасе быть “едиными” в рамках одной парламентской фракции, остается неизвестным. Лидеры блока не стали говорить о причинах такого решения.

Известно, что председателем фракции партии “Действие и солидарность” станет Майя Санду, а фракцию партии “Достоинство и правда” возглавит Андрей Нэстасе. Партии договорились также о создании Координационного политического совета, в который войдут по 4 представителя каждой фракции.

Напомним, по спискам блока “Акум” в парламент прошли 26 человек.