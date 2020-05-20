“Развлечение” с оружием обойдется жителю Леовского района крупным штрафом

“Развлечение” с оружием обойдется жителю Леовского района крупным штрафом

Инцидент произошёл в понедельник вблизи села Князевка Леовского района. Во время патрулирования села офицеры Национального инспектората общественной безопасности услышали выстрелы и поспешили к месту, откуда они раздались.

На месте ЧП полицейские обнаружили 28-летнего жителя того же села. Он сидел на полянке в 200 метрах от первого дома. У мужчины было пневматическое оружие, из которого он стрелял в воздух. Документов на ружьё у него не нашлось.

Нарушителя отвели в полицейский участок, где случай был задокументирован. Мужчине грозит штраф в размере от 3 000 до 4 500 леев. Оружие изъято.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md