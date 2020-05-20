“Развлечение” с оружием обойдется жителю Леовского района крупным штрафом

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Инцидент произошёл в понедельник вблизи села Князевка Леовского района. Во время патрулирования села офицеры Национального инспектората общественной безопасности услышали выстрелы и поспешили к месту, откуда они раздались.

На месте ЧП полицейские обнаружили 28-летнего жителя того же села. Он сидел на полянке в 200 метрах от первого дома. У мужчины было пневматическое оружие, из которого он стрелял в воздух. Документов на ружьё у него не нашлось.

Нарушителя отвели в полицейский участок, где случай был задокументирован. Мужчине грозит штраф в размере от 3 000 до 4 500 леев. Оружие изъято.

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