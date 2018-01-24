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«Разувшие» машину автомобильные воры в Гагаузии не сумели избежать наказания

«Разувшие» машину автомобильные воры в Гагаузии не сумели избежать наказания

«Обчистившие» автомобиль молодые люди могут провести за решеткой до 4 лет.

Инцидент произошел накануне в селе Дезгинжа, мун. Комрат. Местный житель обратился в полицию с жалобой о том, что неизвестные сняли с его машины колеса, автомобильный аккумулятор и автомагнитолу, нанеся ущерб на сумму 2700 леев, сообщает gagauzinfo.md.

В результате следственных мероприятий органам правопорядка удалось выйти на след злоумышленников. Ими оказались трое жителей села Дезгинжа 27, 20 и 19 лет.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Автомобильным ворам грозит до 4 лет лишения свободы.

Ранее в Тирасполе невезучего автомобильного вора застукали на месте преступления.

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