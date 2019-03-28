Разрушительный пожар в Страшенах: семья с пятью детьми осталась без крыши над головой (ФОТО)

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Семья с пятью детьми оказалась на улице после того, как их дом сгорел в результате пожара. Инцидент произошёл несколько дней назад в селе Каприяна Страшенского района.

Призыв о помощи семье был размещен в соцсетях. По словам автора сообщения, родители двух девочек 1 года и 7 лет и трёх мальчиков 3, 5 и 13 лет Рэскоалэ Петру и Унгуряну Виорика остались без крыши над головой. Всё их имущество сгорело в результате сильного пожара. В связи с этим мужчина попросил неравнодушных людей откликнуться и помочь семье, попавшей в беду.

– Приветствуется любое пожертвование – строительные материалы, бытовая техника, продукты питания, одежда, обувь, школьные принадлежности, игрушки и т.д. – написал автор.

Пожертвования можно передать напрямую семье или отвезти в пункт сбора помощи, который находится в Страшенах по улице Штефан чел Маре, 9. Желающие также могут договориться о способе помощи, позвонив по номерам: 079604252 или 069045869 (Петру); 068218157 (Виорика).