Разрушительный пожар в Хынчештах: семья с пятью детьми осталась без крыши над головой (ФОТО)

0

Мощный пожар вспыхнул 1 сентября в селе Дрэгушений Ной Хынчештского района. В результате этого семья с пятью детьми осталась без крыши над головой.

Информация об инциденте появилась на странице примэрии населённого пункта в соцсети. По данным местных органов власти, пожар полностью уничтожил жилой дом. Огонь потушила команда добровольных пожарных станции в селе Бобейка. Таким образом удалось избежать распространения пламени, передаёт zugo.md.

По данным примэрии, в разрушенном огнём доме проживала семья с пятью детьми. Местная администрация надеется, что им совместно с доброжелателями удастся помочь людям, оставшимся без крова.

Кроме этого, примэрия отметила, что 1 сентября оказался чёрным днём для их коммуны. Тогда на окраине села произошло серьёзное ДТП, в результате которого скончался местный житель. Обстоятельства двух инцидентов устанавливаются.