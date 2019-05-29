Разрушение СССР

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О причинах и «объективных факторах» распада Советского Союза

Безусловно, когда в 1991 году СССР прекратил своё существование, весь мир оказался в глубоком шоке. Даже в США, кроме политолога З. Бжезинского, никто не верил, что это возможно в принципе. Хотя и Бжезинский никогда не давал точных сроков падения СССР.

Был ли распад неизбежен?

Однако после развала СССР появились тысячи статей и книг о якобы неизбежности распада, о глубоком и непреодолимом кризисе системы, о её нереформируемости.

Экс-министр советского МИДа Эдуард Шеварднадзе в одном из интервью радиостанции «Голос Америки» заявил буквально следующее: «Распад Советского Союза был вполне закономерным явлением, так как все империи без исключения распались. Будучи министром иностранных дел, я к тому же, не забывайте, был «нацменом» и особенно остро чувствовал, что распад Советского Союза неминуем. Так как он тоже был империей, пусть социалистической, но империей. Разумеется, я своими мыслями ни с кем не делился. Тогда я предполагал, что это произойдёт через 10 – 15 лет, но СССР распался уже через 5 лет».

Мощная логика. Все империи распадаются… Так и государства появляются и умирают. И что из этого? Весь вопрос в том, когда, как и благодаря кому это происходит!

Римская империя существовала пять столетий, Византийская (Восточная Римская империя) – более тысячелетия, Османская империя – более шести столетий, Священная Римская империя – почти девять столетий, Российская империя – два столетия (1721 – 1917 гг.).

Руководитель общественно-политического центра «Горбачёв-фонд» Ольга Здравомыслова на конференции 10 ноября 2011 г. заявила, что «развал советской империи был абсолютно непредсказуемым событием, несмотря на то что сейчас появилось множество интерпретаций». Напомним, что фонд Горбачёва – прозападный!

Бывший посол США в СССР Джек Мэтлок в ходе дискуссии в институте Кеннана, посвящённой 20-летию распада СССР, заявил, что «ЦРУ не удалось спрогнозировать распад Союза».

Вот что говорит известнейший американский советолог Ричард Пайпс в интервью радио Свобода: «В академическом мире на тот момент господствовала ревизионистская точка зрения, что советский строй необыкновенно прочный и любимый народом и что он никогда не рухнет. В Госдепартаменте преобладали такие же настроения. Но в Белом доме перспективы виделись совсем иначе, и Рейган лично неоднократно говорил, что Советский Союз недолговечен».

– Аналитики в армии (Пентагоне) и разведке (ЦРУ), наверное, оценивали перспективы выживания СССР более скептически, но никто, насколько я знаю, не верил, что деградация системы зашла настолько далеко и что её ждёт скорая гибель. Я лично предполагал, что режим пойдёт по пути глубоких реформ – типа китайских. Сценарий коллапса никто не предсказывал, – сказал Р. Пайпс.

То есть никто в США и на Западе, кроме Рейгана и, возможно, Тэтчер, не верил в развал системы: ни ЦРУ, ни советологи, ни академики и даже ни Пентагон. Видимо потому, что для развала не существовало объективных причин.

Проще говоря, развал не был «объективным», «закономерным», «неминуемым», «логичным», «неизбежным, заложенным в самой сути социалистической системы», как нам сегодня преподносят либеральные историки и экономисты.

Будь оно иначе, об этом говорили бы все ещё с 1917 года. Но цифры, статистика и мощь СССР не позволяли этого сделать. Они позволяют это сегодня, когда СССР не стало.

«В принципе, главным фактором в крушении СССР были не санкции Запада, не война в Афганистане с США, не гонка вооружений – ведь всё это было всегда, а лично М. Горбачёв и его политика перестройки».

Западные аналитики – о развале СССР

Безусловно, сегодня многие западные аналитики соревнуются в исследовании условий, причин и «объективных факторов», приведших к падению СССР. О роли самого М. Горбачёва, то есть субъективных факторов, говорят вскользь и неохотно. Но даже при беглом анализе выявленных причин понимаешь, насколько искусственны все эти объяснения.

Профессор Гарвардского университета Ричард Пайпс, который работал в администрации президента Рональда Рейгана, убеждён, что «верховенство коммунистической идеологии, основанной на полном подчинении личности государству, привело к обратному результату: советские люди не ощущали себя частью общества, их интересовали только они сами, их семьи и ближайшие друзья. В результате советское общество оказалось хрупким и неспособным к изменениям». Второй причиной Пайпс считает крах советской экономики, возникший в результате фактического запрета на частную собственность. Третья причина – рост национализма среди нерусского населения СССР. При этом Пайпс напомнил, что в СССР были крайне сильны шовинистические идеи, иногда доведённые до абсурда государственными идеологами.

По мнению историка, Михаил Горбачёв в какой-то момент понял, что советскую систему невозможно реформировать. «Поэтому решил её уничтожить?» – спросим мы. Видимо, да.

Американская исследовательница Глория Даффи считает, что причины «почти бескровного демонтажа» СССР кроются в экономических трудностях и военной конфронтации с Западом, подтолкнувшей Москву к переменам. «Наиболее важной предпосылкой относительно мирного характера перемен» признавалась их суть «революции в мышлении».

Спорить не будем. Страна, которая по числу ядерных боеголовок обгоняла США, а по объёму номинального ВВП занимала второе место в мире, вдруг рухнула?

Для американского исследователя Уильяма Москоффа причины куда прозаичней: «Ликвидировав систему центрального планирования, перестройка не дала ничего взамен, что стало одной из главных причин экономического краха… Уже в 1990 году, в каком-то смысле… советской экономики не существовало».

Безусловно, трудно не согласиться с Москоффом. Но сей уважаемый учёный забывает объяснить, благодаря кому в 1990 году «не существовало экономики».

С точки зрения советолога Роберта Дэниэлса, причины падения коммунистической системы лежали в «крахе августовского путча» и шагах, «предпринятых правительством Ельцина и другими республиками для обретения независимости».

Сначала КПСС, а затем и правительственные структуры СССР и президентская администрация Горбачёва были лишены возможности действовать или, в терминологии Дэниэлса, были «разоружены и отброшены за ненадобностью». Их функции и властные полномочия отныне присваивала себе Российская Федерация.

В целом Р. Дэниэлс прав. Провал ГКЧП поставил крест на СССР. Однако здесь есть нюансы. Председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов в интервью порталу «Голос Америки» утверждает, что Горбачёв сам создавал ГКЧП! Он не согласен с тем, что Горбачёва кто-то предал во время августовских событий 1991 года. «Потому что таких целей у людей не было, иначе они бы не поехали к президенту [в Форос] спрашивать, что делать. Поехали пять человек. Он, прощаясь с ними (и это доказано на суде), сказал: “Чёрт с вами, действуйте!”», – подвёл черту Лукьянов.

После провала ГКЧП Ельцину оставался лишь пустяк – поставить финальную подпись под Беловежским соглашением. При этом каждый свой шаг и Горбачёв, и Ельцин координировали с Дж. Бушем, о чём говорят архивы американского президента.

Безусловно, наш беглый анализ просто теряет смысл без представления позиции З. Бжезинского, которую он прямолинейно высказал в интервью радиостанции «Голос Америки»: «Советский Союз просуществовал около 70 лет, однако с годами эффективность руководства заметно снизилась. Идеология отчасти потеряла свою привлекательность. Обострились проблемы социальной несправедливости. Подавление свободы становилось всё более невыносимым. Соперничество с Соединёнными Штатами истощило систему. Ближе к концу советского периода руководство страны допустило фундаментальные ошибки. Например Афганистан – это международная авантюра. Или внутриполитические эксперименты – в частности в экономике, вся эта перестройка, кампания против алкоголизма и так далее. Дело в том, что у системы был целый ряд недостатков, каждый из которых обострился настолько, что она в конце концов обрушилась. Именно это и произошло».

Прямота Бжезинского обес-кураживает. Он открыто называет перестройку «внутриполитическими экспериментами», признаёт потерю авторитета идеологии, правда, не выдаёт главного виновника – Н. Хрущёва.

Зато роль Горбачёва Бжезинский определил точно: «…он фактически лишь усугубил проблемы советской системы, поскольку программа реформ, которую он попытался осуществить, не была до конца продуманной. Она была беспорядочной, импульсивной и довольно невразумительной». Ну, отдадим Бжезинскому должное…

Факты говорят о другом

Трудно спорить с такими суждениями. Американские учёные, с одной стороны, говорят, что в СССР, в отличие от Запада, господствовал коллективизм, с другой – что индивидуализм привёл к его разрушению.

Насчёт экономики тоже есть вопросы. К примеру, в сентябрьском номере журнала «Нейшнл бизнес» за 1953 год в статье Герберта Гарриса «Русские догоняют нас» отмечалось, что СССР по темпам роста экономической мощи опережает любую страну и что в настоящее время темп роста в СССР в 2–3 раза выше, чем в США. По данным Германа Гаака, в 1966 г. доля СССР в мировой экономике составляла 20%.

С 1960 по 1985 годы, то есть до перестройки, у СССР был второй объём номинального ВВП в мире после США. В 1985 го-

ду номинальный ВВП США составлял $4,346.717, а у СССР – $2,200.000. Даже в 1990 году, после пяти лет экономического развала, у США ВВП составлял в $5,979.592, у Японии – $3,140.669, а у СССР опустился на 3-е место – $2,659.00!

Как пишет российский пуб-лицист Леонид Масловский, «среднегодовые темпы роста национального дохода в период с 1981 по 1985 годы составили в СССР 3,6%, а в США – 2%; продукции промышленности в СССР 3,7%, в США – 2,7%, продукции сельского хозяйства – 2,1% и 2,9% соответственно.

В 1985 году СССР опережал США по среднегодовым темпам прироста основных показателей развития экономики. Мы опережали США даже в темпах роста производительности труда. Отставали только в темпах роста производства продукции сельского хозяйства и капитальных вложений, которые у США составляли 4%, а у СССР – 3,5%. Мы отставали в производстве радиоприёмных устройств (включая автомобильные радиолы): СССР в 1986 г. выпустил 8,9 млн шт., а США – 9,8 млн шт. (1984 г.). Кроме того, мы отставали в выпуске телевизоров (9,4 и 23 млн шт. соответственно) и легковых автомобилей (1326 тыс. шт. и 7600 тыс. шт.)».

Вопреки мнению Р. Пайпса, СССР рухнул аккурат после введения частной собственности и свободного рынка. Россия и вовсе дошла до уровня аграрной страны после шоковой терапии Гайдара, под мудрым руководством МВФ и «Вашингтонского консенсуса». С ролью национализма трудно не согласиться, но он появился как итог горбачёвской гласности и не без внешней, в том числе финансовой, помощи Запада.

И во время ВОВ, и во время афганской войны, и даже во время крупных проектов типа БАМ, Магнитка, Целина, ДнепроГЭС, Байконур бок о бок воевали и трудились все национальности страны (за редкими исключениями типа ОУН – УПА на Украине, татарского Меджлиса в Крыму, Аркаший луй Штефан в Молдове, легионы СС в Прибалтике. Эти группы имели в 1948 – 1952 гг. тесные связи с Западом.). Без единства все эти достижения были бы невозможны в принципе.

Все рассуждения маститых западных политологов сводятся к попытке оправдать развал СССР. А многие из них сегодня прилагают все усилия, чтобы помешать становлению ЕАЭС. Мы уже говорили, что в 1966 г. доля СССР в мировой экономике составляла 20%. Так вот, к концу перестройки, то есть в 1991 году, цифра составила 7,58%. А доля России в мировой экономике скатилась до 1,38% в 1998 г., 1,9% – в 2010 году. Вот и вся суть «перестройки», «разрядки» и «нового мышления».

Эту новую данность чётко описал итальянский журналист и политический деятель Джульетто Кьеза: «Исчезновение Советского Союза привело к очень большим психологическим изменениям на Западе. Все чувствовали на Западе – в основном в США, – что они выиграли… И они начали действовать уже как самостоятельная и единственная сила. И это, по-моему, стало фундаментальным источником нынешнего кризиса».

Главным фактором в крушении СССР были не санкции Запада, не война в Афганистане с США, не гонка вооружений – ведь всё это было всегда, – а лично М. Горбачёв и его политика перестройки. Запад лишь умело подыграл комплексам вождя ЦК КПСС. Вот почему сегодня Запад справедливо считает, что он выиграл в холодной войне.

От себя добавим: в её первой части.

Продолжение следует.

Богдан Цырдя, политолог