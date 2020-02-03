Разрешением строительных конфликтов в Кишиневе займется специальная рабочая группа

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Об ее создании столичный градоначальник объявил в ходе оперативного заседания муниципальных служб в примарии Кишинева.

Председателем группы стал вице-примар Виктор Киронда, его заместителем – вице-примар Илие Чебан, а членами – специалисты профильных управлений и из кабинета генпримара, представитель гражданского общества, а также председатель патронатной ассоциации строителей.

– Рабочая группа будет изучать спорные случаи, давать рекомендации для разработки концептов проектов решений для разрешения проблем в каждом отдельном случае. Председатель группы будет созывать ее на заседания столько раз, сколько потребуется, а претуры секторов и профильные управления будут предоставлять по запросу всю необходимую информацию, – рассказал градоначальник.

На основе рекомендаций рабочей группы будут разрабатываться проекты решений с их последующим представлением на рассмотрение и утверждение генеральному примару муниципия Кишинев или Муниципальному совету Кишинева. Ион Чебан призвал застройщиков действовать согласно закону, и не пытаться угрожать местной администрации.

– Некоторые из них угрожают нам судом, – они привыкли таким образом добиваться желаемого. Но никто из нашей команды не боится того, что вы пытаетесь донести до нас через третьих лиц. Мы требуем от вас лишь одного – работайте легально, – сказал Чебан.