Разрешение на рыбную ловлю можно запросить и оплатить в режиме онлайн

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Рыбаки могут запросить и оплатить онлайн разрешение на рыбную ловлю. Начиная с сегодняшнего дня, 21 мая, это можно сделать посредством автоматизированной информационной системы “e-Pescuit”.

В пресс-релизе Агентства окружающей среды говорится о том, что рыбаки смогут оплатить разрешение посредством банковской карты или через терминалы, а также в банках или в почтовых отделениях. Ведомство также отмечает, что внедрение данной системы направлено на устранение затрат, связанных с печатью шаблонов для разрешений на рыбалку и их учетом в регистрах, а также потерянного времени на заполнение и выдачу документов.

Стоит отметить, что в Молдове насчитывается порядка 15 тысяч рыбаков.