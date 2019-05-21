Разрешение на рыбную ловлю можно запросить и оплатить в режиме онлайн

Разрешение на рыбную ловлю можно запросить и оплатить в режиме онлайн

Рыбаки могут запросить и оплатить онлайн разрешение на рыбную ловлю. Начиная с сегодняшнего дня, 21 мая, это можно сделать посредством автоматизированной информационной системы “e-Pescuit”. 

В пресс-релизе Агентства окружающей среды говорится о том, что рыбаки смогут оплатить разрешение посредством банковской карты или через терминалы, а также в банках или в почтовых отделениях. Ведомство также отмечает, что внедрение данной системы направлено на устранение затрат, связанных с печатью шаблонов для разрешений на рыбалку и их учетом в регистрах, а также потерянного времени на заполнение и выдачу документов.

Стоит отметить, что в Молдове насчитывается порядка 15 тысяч рыбаков.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md