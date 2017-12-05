Разработка новой Национальной стратегии безопасности — в приоритетах президента

Президент Молдовы Игорь Додон провел сегодня, 5 декабря, рабочее заседание со своими советниками, авторитетными экспертами и представителями аппарата президента, ответственными за безопасность. Участники встречи обсудили стадию, на которой находится процесс разработки новой Национальной стратегии безопасности.

— Выработали единую точку зрения по основным приоритетам документа. Основной его целью должно стать соблюдение нейтралитета Республики Молдова в качестве гарантии безопасности государства, — подчеркнул Игорь Додон по итогам проведенной встречи.

Глава государства отметил: стратегия должна учитывать многосторонний подход в отношениях с внешними партнерами. Также она должна содержать раздел, включающий конкретные действия в целях обеспечения устойчивого экономического роста, общественного порядка и благосостояния населения.

— Документ должен акцентировать внимание на основных проблемах, с которыми сталкивается наше государство, и должен быть окончательно доработан до конца 2018 года, — добавил он.