Разобрался с бывшей женой, выместив гнев на имуществе: дебошира из Слободзеи задержали правоохранители

Разобрался с бывшей женой, выместив гнев на имуществе: дебошира из Слободзеи задержали правоохранители

34-летний житель Слободзеи решил отомстить своей экс-супруге, не разрешавшей должнику по алиментам видеться с общим ребёнком. Ночью 25 августа мужчина поджёг входную дверь квартиры, а также разбил стёкла на двери при входе. Дебоширу этого показалось мало, и 27 августа ночью он снова поджёг ту же входную дверь и разбил лобовое стекло машины, припаркованной во дворе.

Женщина пожаловалась своему брату, пишет mvdpmr.org. Мужчина в ту же ночь приехал к злоумышленнику на серьёзный разговор и поплатился своим авто: бывший муж сестры ногой разбил заднюю фару и помял дверь багажника.

В произошедшем разбираются правоохранители. За свои поступки мужчине предстоит ответить по закону.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md