Разобрался с бывшей женой, выместив гнев на имуществе: дебошира из Слободзеи задержали правоохранители

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34-летний житель Слободзеи решил отомстить своей экс-супруге, не разрешавшей должнику по алиментам видеться с общим ребёнком. Ночью 25 августа мужчина поджёг входную дверь квартиры, а также разбил стёкла на двери при входе. Дебоширу этого показалось мало, и 27 августа ночью он снова поджёг ту же входную дверь и разбил лобовое стекло машины, припаркованной во дворе.

Женщина пожаловалась своему брату, пишет mvdpmr.org. Мужчина в ту же ночь приехал к злоумышленнику на серьёзный разговор и поплатился своим авто: бывший муж сестры ногой разбил заднюю фару и помял дверь багажника.

В произошедшем разбираются правоохранители. За свои поступки мужчине предстоит ответить по закону.