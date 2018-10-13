Разобрали крышу и пробрались в дом: дерзкую кражу раскрыли в Рыбнице

В милицию поступило заявление 50-летней жительницы села Красненькое. Женщина сообщила, что неизвестные обокрали дом, за которым она присматривала в отсутствие хозяев.

В частности, с июля злоумышленники украли арматуру и уголок общим весом 1000 кг. Сумма материального ущерба составила 12000 рублей ПМР.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, в течение дежурных суток сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых. Ими оказались ранее судимые 16-летний житель села Васильевка и 27-летний рыбничанин. Как выяснилось, в дом они пробрались, разобрав крышу. Похищенное на мотоцикле ещё одного знакомого они привезли и сдали в пункт приёма металлолома.

По данному факту ведётся проверка. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.