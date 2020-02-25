“Разница очевидна”: Додон рассказал, почему “акумовцы” не позволили Кику представить отчет в парламенте (ВИДЕО)

0

Разница между тем, что делает нынешний премьер и чего не делал прежний, настолько видна, что “акумовцам” пришлось заблокировать трибуну и не позволить Иону Кику представить гражданам результаты своей работы за 100 дней. Так считает Игорь Додон.

– Коллеги Санду в парламенте не позволили Кику представить свой отчет в парламенте, потому что разница между нынешним премьером и прежним – очевидна. Действующее правительство я считаю эффективным. Оно сделало больше, чем прошлый кабмин, – сказал глава государства.

Напомним, в пятницу депутаты “АКУМ” заблокировали трибуну парламента, не позволив Иону Кику представить отчет о деятельности за 100 дней. Глава правительства все же зачитал доклад перед журналистами.