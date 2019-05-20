Размыты дороги, затоплены подвалы: ГИЧС подсчитал ущерб от ливневых дождей в Молдове (ФОТО, ВИДЕО)

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По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, ливневые дожди, прошедшие в субботу, 18 мая, повредили сельскохозяйственные земли, а в некоторых населённых пунктах спасателям пришлось выкачивать воду из домашних хозяйств.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в населённых пунктах Донич и Каменка Оргеевского района дожди повредили 0,1 км дороги и сельскохозяйственные земли в 60 хозяйствах. Ущерб был зарегистрирован и в Дондюшанском районе. В населённом пункте Арионешть с крыш двух складов сельскохозяйственных культур ливень снёс и уничтожил 395 листов шифера, а также были повреждены дамбы четырёх бассейнов.

В селе Дондюшаны от дождя пострадало 120 гектаров кукурузы, а в селе Паркова были повреждены дамбы двух бассейнов. В сёлах Тырнова и Елизоветовка в результате дождя пострадало 10 гектаров посевов и 20 гектаров кукурузы. В Сынжерейском районе ливневые дожди уничтожили около 100 гектаров посевов.

По данным ГИЧС, от дождей больше всего пострадали населённые пункты на севере страны, где спасатели выкачивали воду из подвалов и погребов. Специальная комиссия подсчитывает нанесенный непогодой материальный ущерб.