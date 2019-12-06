Размер ежемесячного пособия для ветеранов вырастет в три раза

Размер ежемесячного пособия для ветеранов вырастет в три раза

Размер ежемесячного пособия для участников военных действий по защите территориальной целостности и независимости РМ, а также для участников военных действий в Афганистане и на территориях других стран вырастет со 100 леев до 300. Соответствующий законопроект депутаты приняли сегодня в первом чтении. 

Не исключено, что во втором чтении будут рассмотрены предложения о более существенном росте пособия. Нововведение коснется порядка 35 с половиной тысяч человек.

Примечательно, что размер пособия для этой категорий граждан не менялся с 2012 года.

 

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