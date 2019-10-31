Разливал и продавал контрафактный алкоголь: предприимчивого бельчанина задержала полиция

Разливал и продавал контрафактный алкоголь: предприимчивого бельчанина задержала полиция

48-летний мужчина продавал контрафактный алкоголь на территории Бельц. Алкоголь реализовывался дома у подозреваемого и в нескольких точках на территории муниципия по 100 леев за литр.

В ходе обысков, проведённых в автомобиле, в котором перевозился этиловый спирт, и в доме подозреваемого, полицейские обнаружили и изъяли несколько бутылей c 40 л этилового спирта, передаёт baltionline.md со ссылкой на echipa.md Если мужчина будет признан виновным, ему грозит штраф в размере до 4 500 леев.

Обстоятельства выясняются.

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