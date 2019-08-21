Разъярённый пассажир решил проучить подрезавшего водителя ударом по лицу: тираспольчанин оказался в больнице

Разъярённый пассажир решил проучить подрезавшего водителя ударом по лицу: тираспольчанин оказался в больнице

Неприятный инцидент произошёл вечером 20 августа в Тирасполе. Когда 62-летний водитель автомобиля Mazda остановился на красный сигнал светофора в череде других машин, к нему подошёл незнакомый мужчина и внезапно стал наносить удары по лицу.

Как пишет пресс-служба МВД Приднестровья, обоих участников конфликта доставили в дежурную часть для разбирательства. Как пояснил 44-летний нападавший, он в качестве пассажира ехал в автомобиле Ford. Якобы, подъезжая к перекрёстку, водитель японского авто “подрезал” их машину. К тому же борцу с хамством на дороге показалось, что пенсионер за рулём Mazda находится в нетрезвом состоянии.

Пострадавшему пришлось обращаться за медицинской помощью. Врачи диагностировали у пожилого пациента закрытый перелом носа и ушиб мягких тканей головы.

По факту хулиганства проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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