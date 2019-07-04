Разгул стихии: в Чадыр-Лунге деревья попадали на припаркованные авто (ВИДЕО)

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В Чадыр-Лунге во время непогоды на два автомобиля упали деревья. Для очистки дорог и разблокировки машин понадобилась помощь спасателей.

В ГИЧС отметили, что от разгула стихии пострадали десятки населённых пунктов на юге Молдовы, передаёт gagauzinfo.md. Так, помощь спасателей понадобилась в Гагаузии, Кагульском, Бессарабском, Штефан-Водском и Каушанском районах.

Сильный ветер снёс сотни листов шифера в частных домах. В Чадыр-Лунге порывами повалило деревья на два легковых автомобиля. Освобождать припаркованный транспорт из-под завалов пришлось спасателям, пишет источник.